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    Abdullah Gül’den şehit ailesine taziye ziyareti

    11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
    • 19.07.2022 - 18:43
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    Abdullah Gül’den şehit ailesine taziye ziyareti

    11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve beraberindekilerle birlikte Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt’un Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak'taki babaevine geldi.

    Başsağlığı diledi

    Burada şehidin yakınları tarafından karşılanan Gül, Nefika ve Mehmet, Bozkurt çiftine başsağlığı diledi. Şehit Bozkurt için yapılan duaya eşlik eden Gül, taziyeye gelenlere de başsağlığı diledi.

    11'inci Cumhurbaşkanı Gül, şehidin ailesiyle bir süre görüştükten sonra evden ayrıldı.

    Abdullah Gül’den şehit ailesine taziye ziyareti #1

    Abdullah Gül’den şehit ailesine taziye ziyareti #2


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