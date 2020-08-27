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    Abdullah Kaya yeniden YÖK üyeliğine atandı

    Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atanan isim yeniden Abdullah Kaya oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 09:23
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 09:23
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    Abdullah Kaya yeniden YÖK üyeliğine atandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılında, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Seyit Ahmet Baş’ın istifa etmesi üzerine, Maliye Bakanlığı Müsteşarı H. Abdullah Kaya’yı YÖK üyeliğine atamıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları ise Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Yükseköğretim Kurulu üyeliğine (YÖK) Abdullah Kaya'nın yeniden seçildiği kararda Erdoğan'ın imzası yer aldı.

    H. Abdullah Kaya kimdir?

    Abdullah Kaya yeniden YÖK üyeliğine atandı #1

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