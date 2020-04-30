ABD'ye ikinci yardım uçağı gönderiliyor

ABD'ye Türkiye'den ikinci tıbbi malzeme yardımı gönderilmesi için hazırlıklar devam ediyor.

Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken, diğer ülkelere de yardım elini uzatmayı sürdürüyor...

Bu kapsamda Türkiye'nin, korona salgınından en çok etkilenen ülkesi olan ABD'ye yardımları da devam ediyor.

İLK GİDEN UÇAK DÖNÜŞ YOLUNDAYKEN 2. YARDIM GÖNDERİLİYOR

Türkiye salı günü ABD'ye askeri kargo uçağıyla tıbbi malzeme yardımında bulunmuştu.

Yardımları ulaştıran kargo uçağı dönüş yolundayken ikinci yardım uçağının hazırlıklarına başlandı. Yine tıbbi malzemelerden oluşan yardımlar ABD'ye gönderilmek üzere uçağa yükleniyor.

ABD BÜYÜKELÇİSİ TEŞEKKÜR ETMEYE GELDİ

İlk yardımın ardından, koronavirüs ile mücadele için yapılan tıbbi ekipman yardımından dolayı ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Türkiye'ye "müttefikliği ve cömertliği" için teşekkür etmişti.

Büyükelçi bu sefer teşekkür etmek için yardımın gönderileceği alana geldi. Büyükelçi burada heyetiyle yardım kolilerinin önünde poz vererek fotoğraf çektirdi.







