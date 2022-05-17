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    Adalet Bakanlığına personel alımı

    Adalet Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
    • 17.05.2022 - 01:18
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    Adalet Bakanlığına personel alımı

    Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Adalet Bakanlığı bünyesine 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak.

    Adaylar, başvurularını 18 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

    Sözlü sınav yapılacak

    Başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek, sınavlara ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

    AA'nın haberine göre adaylar, başvuru için gerekli koşullar, istenilen belgeler ve sınav süreciyle ilgili diğer bilgilere bakanlığın internet adresinden ulaşabilecek.

    Adalet Bakanlığına personel alımı #1


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