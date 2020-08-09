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    Adalılar bayramcıların çöplerini topladı

    Adalılar bayramcıların çöplerini topladı

    Bayram tatilinde üst düzey bir yoğunluk yaşanan Adalar'da sorumsuz ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri toplayan gönüllüler çöp torbalarıyla "UTANIN" yazarak mesaj gönderdiler.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 22:06
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 22:06
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    Adalılar bayramcıların çöplerini topladı

    Bayram tatilinde, istanbul dışına çıkmayanların büyük bir kısmı, tatili Adalar'da değerlendirdi.

    Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Adalar'da yoğunluk esnafı memnun ederken, Ada sakinleri tatilin bitmesiyle sorumsuz ziyaretçilerin bıraktığı çöplerle yüzleşmek zorunda kaldılar.

    Adalılar bayramcıların çöplerini topladı #1

    ADA ZİYARETÇİSİ ÇÖPÜNÜ TOPLAMADI

    Ziyaretçiler tarafından gelişigüzel bırakılan çöplerin toplanmasında temizlik ekiplerine yardım eden Adalılar, tatilin bitmesinin ardından, Pazartesi gününden itibaren temizliğe başladı.

    Adalılar bayramcıların çöplerini topladı #2

    TOPLADIKLARI ÇÖPLERLE "UTANIN" YAZDILAR

    Günlerdir süren temizliğin ardından bugün de 300 torba çöp toplayan gönüllüler, belediye ekiplerinin yardımıyla ada merkezine getirilen çöplerle "UTANIN" yazarak çöpleri bırakanlara mesaj gönderdi.

    Adalılar bayramcıların çöplerini topladı #3

    Adalılar bayramcıların çöplerini topladı #4

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