Adalılar bayramcıların çöplerini topladı

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Bayram tatilinde üst düzey bir yoğunluk yaşanan Adalar'da sorumsuz ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri toplayan gönüllüler çöp torbalarıyla "UTANIN" yazarak mesaj gönderdiler.

Bayram tatilinde, istanbul dışına çıkmayanların büyük bir kısmı, tatili Adalar'da değerlendirdi.

Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Adalar'da yoğunluk esnafı memnun ederken, Ada sakinleri tatilin bitmesiyle sorumsuz ziyaretçilerin bıraktığı çöplerle yüzleşmek zorunda kaldılar.

ADA ZİYARETÇİSİ ÇÖPÜNÜ TOPLAMADI

Ziyaretçiler tarafından gelişigüzel bırakılan çöplerin toplanmasında temizlik ekiplerine yardım eden Adalılar, tatilin bitmesinin ardından, Pazartesi gününden itibaren temizliğe başladı.

TOPLADIKLARI ÇÖPLERLE "UTANIN" YAZDILAR

Günlerdir süren temizliğin ardından bugün de 300 torba çöp toplayan gönüllüler, belediye ekiplerinin yardımıyla ada merkezine getirilen çöplerle "UTANIN" yazarak çöpleri bırakanlara mesaj gönderdi.