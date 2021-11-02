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    Adana, Ankara yolu üzerindeki tünelde zincirleme kaza meydana geldi

    Kırgeçit Tünelleri'nde arızalan otomobil sürücüsüne yardım etmek isteyen tır şoförü aracını sağ çekti. Arkadan gelen tırın vurmasıyla otomobil, tırla duvar arasına sıkıştı. Kazada da 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 00:54
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    Adana, Ankara yolu üzerindeki tünelde zincirleme kaza meydana geldi

    Adana - Ankara yolu üzerindeki Kırgeçit Tünelleri'nde feci bir kaza meydana geldi.

    630 metre uzunluğundaki tünelin içerisindeki sağ şeritte 27 HZ 110 plakalı otomobil arızalandı. Arızalanan aracı gören 68 ACB 506 plakalı tırın sürücüsü Mehmet Eğil de arızalanan araca yardım için durduğu sırada arkadan gelen havlu kağıt yüklü 33 SS 919 plakalı tır, otomobile ve ardından tünel duvarına çarptı.

    OTOMOBİL, TIR İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

    Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yan dönerek tır ile duvar arasında sıkıştı. Aynı istikamette seyreden bir tırın da duramayarak önündeki araçlara çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

    Olay yerinden geçen diğer sürücüler hemen 112'yi aradı. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobil içerisindeki sürücü ve yolcu ile tır içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştıkları yerden çıkardı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza sonrası bir süre kapanan tüneli polis tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açtı.

    Adana, Ankara yolu üzerindeki tünelde zincirleme kaza meydana geldi VİDEO

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