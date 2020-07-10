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    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz

    Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyon 750 bin liralık borcu sebebiyle, Başkan Zeydan Karalar'ın makam odasındaki eşyalara el konuldu.
    • İHA
    • 10.07.2020 - 15:22
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    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz

    Adana Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağı 2 milyon 750 bin lirayı tahsil edemeyen şirket tarafından icraya verildi.

    BAŞKANIN MAKAM ODASI HACZEDİLDİ

    Buna rağmen ödeme yapılmayınca icra görevlileri öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti. Eşyaları icra müdürü ile birlikte gelen hamallar iki kamyonetle taşıdı.

    Başkan Zeydan Karalar'ın makam odası haczedildi

    DÖRDÜNCÜ YILDA GELEN HACZE ELEŞTİRİ

    Öte yandan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, temmuz ayının üçüncü meclis oturumunda, 2016 yılında kilit parke döşeme ihalesinin alan bir şirketin 3 yıl bekledikten sonra dördüncü yılda haciz göndermesini eleştirdi.

    Karalar, “Bugün bir haciz daha geldi, bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 2016’dan bugüne kadar parasını alamadığı nedeniyle bizim makam odamızı hacze gelmiş.” dedi.

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz #1

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz #2

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz #3

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz #4

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz #5

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz #6

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