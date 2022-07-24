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    Adana Feke'de orman yangını

    Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
    • 24.07.2022 - 18:46
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    Adana Feke'de orman yangını

    Adana'nın Feke ilçesi Akkaya Mahallesi'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

    Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

    Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İHA'nın haberine göre, yangın sonrası iki dekar kızılçam ormanlık alan zarar gördü.

    Adana Feke de orman yangını #1

    Adana Feke de orman yangını #2


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