Petrol
87.03
-0.67%
Euro
19.1317
-0.54%
Dolar
18.5857
-0.13%
Altın
1.043
-0.25%
Borsa
4527
0.00%
Bitcoin
311.618
-2.07%
BTXN Coin
6.10
-2.08%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması

    Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 21.11.2022 - 07:59
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 08:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması

    FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

    "Gaybubet evi"

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışmada, örgüt içerisinde iki farklı grubun örgütsel sohbet ve toplantılarına devam ettiğini, bazılarının firari durumdaki örgüt mensuplarına sahte kimlik ayarlayarak illegal yollardan yurt dışına kaçışlarını organize ettiğini, bazı örgüt mensuplarının ise öğrenci evlerine yönelik yeniden yapılanma içerisinde olduğunu, mütevelli heyetleri ile örgüte finans sağlandığını ve hakkında yakalama emri bulunan örgüt mensuplarına "gaybubet evi" ayarlandığını belirledi.

    Öte yandan sosyal medya hesapları üzerinde de çalışma yürüten ekipler, bazı şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla örgüt tabanını diri tutmak ve yeni eleman kazandırmak amacıyla propaganda yaptığını tespit etti.

    75 şüpheliye gözaltı

    Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 75 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması #1


    Hıncal Uluç hayatını kaybetti
    İç Haber

    Hıncal Uluç hayatını kaybetti

    Elektrikte kaynak bazında toplam yatırım tutarları açıklandı
    Ekonomi

    Elektrikte kaynak bazında toplam yatırım tutarları açıklandı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir