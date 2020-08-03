Adana polisinin bayrak hassasiyeti takdir topladı

Dron destekli bir operasyonda evin damında arama yapan polis, yerde bulunan Türk bayrağını alıp katlayarak ekip aracına götürdü.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çiftçilik yapan vatandaşların devletten kiraladıkları tarım arazilerini, silahla tehdit edip ellerinden alan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

ŞAFAK OPERASYONU

Savcılığın izniyle harekete geçen polis ekipleri, liderliğini G.Ş.´nin yaptığı çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım takip edilen ve `Şenler Çetesi´ olarak bilinen suç örgütüne yönelik, 3 Temmuz’da dron destekli şafak vakti operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah ile 7 tabanca ele geçirildi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen G.Ş.’nin de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 1 şüpheliye ev hapsi cezası verilip, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAYRAĞI KALDIRIP, ARACA GÖTÜRDÜ

Öte yandan, düzenlenen operasyonda 20 adresten biri olan evin damında arama yapan bir polis memuru briket taşlar ile büyük bakır bir tencerenin arasına atılmış Türk bayrağını gördü.

Polis, taşların arasından aldığı Türk bayrağını katlayıp ekip aracına götürdü. Dronun kaydettiği görüntülerdeki polisin bu davranışı ise ekip arkadaşlarınca takdir topladı.