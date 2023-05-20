Adana Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi, suda kayboldu
DHA

Adana'da akşam saatlerinde yaşanılan olayda bir kişi kayboldu..

Akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana gelen olayda, köprüden bir erkeğin Baraj Gölü'ne düştüğünü görünler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suda kayboldu

Bir müddet suda çırpındığı ve sonrasında ise gözden kaybolduğu belirtilen kişinin bulunması için Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce gölde arama gerçekleştirildi.

Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi, suda kayboldu #1

Aramalara ara verildi

Saatler süren arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Günün aydınlandığı ilk saatlerde arama çalışmasına devam edileceği bildirildi.