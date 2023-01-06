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    Adana Valiliği, aralık ayı trafik verilerini açıkladı

    Adana'da Aralık ayı içerisinde yapılan denetimlerde bin 220 araç trafikten men edildi, 678 sürücünün ehliyetine el konuldu.
    • 06.01.2023 - 12:59
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    Adana Valiliği, aralık ayı trafik verilerini açıkladı

    Adana Valiliği, geçtiğimiz aralık ayında il genelinde yaşanılan kazalara ve denetimlere ilişkin detayları paylaştı.

    Açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 315 bin 284 araç kontrol edildi.

    Kasım ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 220 araç trafikten men edildi, 678 sürücünün ehliyetine el konuldu.

    Toplam 966 trafik kazası meydana geldi

    Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 yılı Aralık ayı içerisinde il sınırlarında toplam 571 maddi hasarlı, 423 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 996 trafik kazası meydana geldi.

    DHA'nın haberine göre bu kazalarda 599 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

    Adana Valiliği, aralık ayı trafik verilerini açıkladı #1


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