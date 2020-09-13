Adana ve Diyarbakır’da vaka artışına rağmen maske takılmıyor

Adana ve Diyarbakır’da vaka artışına rağmen maske takılmıyor

Yurt genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Adana ve Diyarbakır’da bu kuralın hiçe sayıldığı görüldü. Maskesiz bir şekilde satış yapan pazarcılar, ‘pes’ dedirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre yurt genelinde umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Buna rağmen Adana ve Diyarbakır’da ne maske takıldı, ne de sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Kurallara uymayan vatandaşların çoğunun, maskelerini çenelerinin altına ve koluna takması dikkat çekti.

“DUA ET KAFAMA TAKMADIM”

Adana’da maske takmadan gezen bir vatandaş, nefes darlığı çektiğini ve kentin çok sıcak olmasından dolayı takamadığını ileri sürdü.

Sokaklarda maskesini çenesine takıp gezenlerden bir diğeri de 'Neden maske takmadınız?' sorusuna “Dua et kafama takmamışım” cevabını verdi.

Haftalık alışverişin yapıldığı semt pazarında ise tezgahlardaki satıcıların maske takmadan müşterilerle ilgilendiği görüldü.

Maske takmadan mısır satışı yapan bir tezgahtar, kulaklarında ağrı yaptığı için maskeyi takamadığını söyledi.

DİYARBAKIR DA AYNISI

Diyarbakır’da da benzer görüntüler dikkatlerden kaçmadı.

Son günlerde vaka sayılarında artışın yaşandığı kentte, maske yasağını ihlal edenler oldu.

Kentin en işlek caddeleri arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde de yürüyenlerin arasında maskesiz çok sayıda kişi görüldü.

Maskeleri kollarına veya çene altlarına takarak gezenler ise kameraları görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı.

“ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR”

Yaşar Kemal Caddesi'ndeki esnaf Adem Pusat, maske kuralının dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, 4 gün önce amcasını koronavirüsten kaybettiğini söyledi.

Pusat, “Şu an bir amcam da yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İnsanlarımız bu işi ciddiye almıyor. Bu, ciddi bir durumdur ve sorumluluk almak lazım. Maske ve sosyal mesafeye çok önem verilmesi gerekiyor.” dedi.

“MASKEYİ AİLEMİZ İÇİN DE KULLANMAK ZORUNDAYIZ”

Maske kuralı ihlalinin çok yanlış bir davranış olduğunu ve insan sağlığı açısından risk taşıdığına dikkat çeken Pusat, “Türkiye'de ve dünyada insan kaybı yaşıyoruz. İnsanlardan tek ricam maskeyi lütfen takalım. Bunu kendi şahsımız için olmazsa bile ailemiz ve çocuklarımız için kullanmak zorundayız." diye konuştu.

POLİS EKİPLERİ, KONTROLLERİNİ SIKLAŞTIRDI

Öte yandan, trafik ekipleri de kent genelindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, yaya ve motorize olarak yoğunluğun olduğu duraklar ile taksi, minibüs ve otobüslerde maske kuralları ile alınan tedbirleri kontrol etti.