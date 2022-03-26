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    Adana'da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi

    Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, bir alışveriş merkezinde "Doğa ve Su" temalı kostüm tasarım yarışması düzenlendi.
    • AA
    • 26.03.2022 - 23:46
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 00:34
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    Adana'da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi

    Adana'da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı'nda "Doğa ve Su" temalı kostüm tasarım yarışması gerçekleştirildi.

    İLGİNÇ KOSTÜMLERLE PODYUMA ÇIKTILAR

    Birbirinden ilginç kostümlerle sahne alan yarışmacılar izleyenlere farklı bir seyir keyfi yaşattı.

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #1

    HALUK LEVENT VE MURAT KEKİLLİ SAHNE ALDI

    Karnaval'da Haluk Levent ve Murat Kekilli'de sahneye çıktı.

    Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı VİDEO


    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #2

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #3

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #4

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #5

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #6

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #7

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #8

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #9

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #10

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #11

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #12

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #13

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #14

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #15

    Adana da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi #16


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