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Adana'da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi

Adana'da 10. Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, bir alışveriş merkezinde "Doğa ve Su" temalı kostüm tasarım yarışması düzenlendi.