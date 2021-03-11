Euro
8.906
-0.56%
Dolar
7.4482
-0.75%
Altın
415.32
-0.1%
Borsa
1.58
0.94%
Bitcoin
417.936
0.94%
EXEN Coin
15.46
-1.84%
7ºC
İstanbul
Yağmur 7 C

    Adana'da 13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

    Adana'da yeşil reçeteye tabi 13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, gözaltına alınan baba tutuklandı, oğlu ev hapsi kararıyla salıverildi.
    • AA
    • 11.03.2021 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da 13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen G.Y. (63) ve oğlu A.T.Y’yi (38) takibe aldı.

    Ekip, araştırmalarının ardından şüphelilerin merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki ikametgahına operasyon düzenledi.

    YEŞİL REÇETEYLE SATILIYOR

    Zanlılara ait ev ve araçta yeşil reçeteyle satışı yapılan 13 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

    Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden G.Y. tutuklandı, oğlu ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

    Adana

    Adana

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir