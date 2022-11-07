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    Adana’da 132 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

    Adana’da polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda kaçak 132 milyon 250 bin adet makaron yanında doldurulmuş sigaralar, kıyılmış tütünler ve 1 adet sigara üretim ünitesi ele geçirildi.
    • 07.11.2022 - 23:06
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    Adana’da 132 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

    Adana'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak makaron ve sigara doldurulduğu tespit edilen depoya operasyon düzenledi.

    132 milyon 250 bin adet makaron

    İHA'nın haberine göre, Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan depoya yapılan baskında gümrük kaçağı 132 milyon 250 bin adet makaron, 4 milyon 725 bin adet doldurulmuş sigara, 31 kilo 600 gram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara üretim ünitesi ele geçirildi.

    Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Adana’da 132 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi #1

    Adana’da 132 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi #2

    Adana’da 132 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi #3

    Adana’da 132 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi #4

    Adana’da 132 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi #5


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