Haberler

İç Haber

Adana’da 132 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da 132 milyon 250 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda kaçak 132 milyon 250 bin adet makaron yanında doldurulmuş sigaralar, kıyılmış tütünler ve 1 adet sigara üretim ünitesi ele geçirildi.