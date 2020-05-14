Polisin durduğu 14 kişilik minibüsten 35 çıkması görenleri hayrete düşürürken; araç sahibine 44 bin 452 lira, araçta bulunan 35 yolcuya 789'ar lira para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 kara yolunda uygulama başlattı.

Polis koronavirüs nedeniyle gelen araçların yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyıp taşamadığını kontrol etmeye başladı.

Polisin durduğu bir minibüste ise balık istifi yolcu vardı.

POLİS TEK TEK AŞAĞI İNDİRİP SAYDI

Normalde 14 yolcu, koranavirüs nedeniyle de 7 yolcunun olması gereken minibüsten 35 kişi çıktı. Polis minibüsten çıkan yolcuları tek tek saydı. Sürücüye 44 bin 452 lira para cezası uygularken, 35 yolcuya da sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 789'ar lira para cezası verildi.

Adana'da 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı ViDEO

HEPSİ TARIM İŞÇİSİ ÇIKTI

Polis daha sonrada midibüs çağırarak, yolcuların sosyal mesafe kurallarına uyarak evlerine gitmesini sağladı. Minibüste bulunanların tarım işçisi olduğu anlaşıldı.