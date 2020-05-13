Adana'da, 14 yaş altı çocuktan büyüklere sitem

Çocuklar dört saatlik izinlerinde parkların keyfini çıkarırken, kendilerinin bu sürede yasağa uyduğunu ama yetişkinlerin uymadığını söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'na aileleri ile birlikte gelen çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk kez doğayla buluştu...

Çocuk sesleri ile yankılanan parklarda çocukların maske ile oyun coşkusu bir arada yaşandı.

"BÜYÜKLER HEP SOKAKTALARDI"

11 yaşındaki Güzide Kılınç, kendilerinin bu sürede yasağa uyduğunu belirterek, “2 aydır evdeydik. Çok canımız sıkılmıştı. Biz kurallara uyduk hiç dışarı çıkmadık. Büyükler kurallara uymadı, hep dışardalardı. Maske takmadılar hiç. Sosyal mesafeye uymadılar. Ben sokağa çıkarken herkes maske takacak zannettim ama insanların yarısından fazlasında maske yok. Ve yan yana oturuyorlar, sosyal mesafe yok. Teşekkür ederiz ama böyle devam ederse daha kötü olacağımıza eminim. Büyüklerimiz küçüklerimiz buna uymayacaksa bu izin olmasa da olur.” sözleriyle büyüklere sitem etti.

14 yaş altı çocuktan büyüklere sitem