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    Adana’da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdurduğu midibüste yaptığı aramada, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 10:44
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    Adana’da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

    Adana’da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi VİDEO

    2 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

    Ekipler, Sarıçam ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi içerisinde şüphe üzerine durdurduğu bir midibüste yaptığı aramada, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana’da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    Adana’da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #2

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