Adana’da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdurduğu midibüste yaptığı aramada, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- DHA
- 18.01.2021 - 10:44
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Adana’da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi VİDEO
2 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT
Ekipler, Sarıçam ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi içerisinde şüphe üzerine durdurduğu bir midibüste yaptığı aramada, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.