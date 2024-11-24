Adana'da 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

İHA

Ülkenin özellikle doğu bölgesinde yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Adana'da hayatı felç etti.

Feke, Saimbeyli ilçelerinde köy okullarında Tufanbeyli ilçesinde ise komple yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni eğitime 1 gün ara verildi.

1 GÜN ARA VERİLDİ

Feke ve Saimbeyli ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeni ile köy okullarında eğitime pazartesi günü ara verilmiştir” denildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.