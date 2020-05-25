Adana'da 3 kişi polis aracına çarpıp, kaçmaya çalıştı

En Son Haber

Polislerin "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp, kaçmaya çalışan 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı, 2 polis yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis ekipleri kısıtlama nedeniyle denetimleri sıklaştırdı.

Ekipler yaptıkları uygulamada şüphelendikleri 61 JB 855 plakalı otomobili durdurmak istedi.

ŞÜPHELİLER, POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇTI

"Dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli, bariyerlere çarparak uygulama noktasından kaçmaya çalıştı.

Ekip aracına da çarpan otomobildeki zanlılar, araçlarının kullanılamaz hale gelmesi üzerine koşarak kaçmaya devam etti.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Kovalamacada üstlerindeki uyuşturucuyu yola atan şüphelilerden 2'si yakalandı, diğeri ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

Şüphelilerin çarptığı ekip aracındaki iki polis ise, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce zanlıların yola attığı esrar ele geçirildi, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.