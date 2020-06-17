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- Adana'da 50 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da 50 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
Narkotik ekiplerince bir tırda bulunan 50 bin 300 uyuşturucu hapa el konulurken, olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.
- AA
- 17.06.2020 - 10:57
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde, şüphe üzerine bir tırı durdurarak arama yaptı.
50 BİN 300 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU
Eğitimli köpekle yapılan arama kapsamında araçtan 50 bin 300 uyuşturucu hap, 11,25 gram esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ş. (59) ve A.T. (56), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana'da 50 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi