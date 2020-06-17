Dolar
6.8391
-0.0482%
Euro
7.7105
-0.0194%
Altın
1723
-0.2004%
Borsa
111537.71
0.539%
G. Altın
379.255
-0.2755%
Bitcoin
65018.08
-0.2445%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Adana'da 50 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

    Narkotik ekiplerince bir tırda bulunan 50 bin 300 uyuşturucu hapa el konulurken, olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.
    • AA
    • 17.06.2020 - 10:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Adana'da 50 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde, şüphe üzerine bir tırı durdurarak arama yaptı.

    50 BİN 300 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

    Eğitimli köpekle yapılan arama kapsamında araçtan 50 bin 300 uyuşturucu hap, 11,25 gram esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Gözaltına alınan M.Ş. (59) ve A.T. (56), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Adana'da 50 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

    Görüş Bildir