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Adana'da 50 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da 50 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik ekiplerince bir tırda bulunan 50 bin 300 uyuşturucu hapa el konulurken, olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.