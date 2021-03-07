Adana'da 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonu, Bitlis'te şehit olan 11 askere ithaf edildi.
- AA
- 07.03.2021 - 11:41
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendikleri panelvanda narkotik dedektör köpeği "Uzi" ile arama yaptı.
KÖPEK TEPKİ VERDİ
Köpeğin araçtaki basınçlı oto yıkama makinesine tepki vermesi üzerine detaylı inceleme gerçekleştirildi.
Ekipler, makineye gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hap ele geçirdi, sürücü T.E'yi gözaltına aldı.
Öte yandan polisin paylaştığı görüntülerde narkotik ekiplerinin çalışmalarını Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askere ithaf etmesi yer aldı.