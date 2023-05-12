Adana'da 7 kişinin öldüğü kazada bir şahıs ambulans kaçırdı Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 13 aracın karıştığı 7 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazası sonrasında hayatını kaybedenlerden birinin yakını olduğu iddia edilen bir şahıs, ambulans kaçırdı.

İHA

Adana'da akşam saatlerinde yaşanılan kazada ortalık savaş alanına döndü.

Adana-Ankara otoyolu Akçetekir mevkiinde meydana gelen olayda, Akçetekir'den Pozantı istikametine giden iki aracın çarpışmasıyla başlayan kazaya 2'si polis, 4'ü otomobil 2'si tır toplam 13 araç karıştı.

7 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve Mersin ile Adana'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana ve Pozantı'daki hastanelere sevk edildi.

Ölenlerden birinin yakını ambulansı kaçırdı

Kaza nedeniyle trafiğin kapalı olduğu, polis ve kurtarma ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü sırada ambulans kaçırma olayı meydana geldi.

İddiaya göre, ölenlerden birinin yakını olduğu belirtilen şahıs, ambulans kaçırdı. Ekiplerin durdurmaya çalışmasına rağmen şüpheli ambulansla bölgeden uzaklaştı, yakalanması için çalışma başlatıldı.

O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.