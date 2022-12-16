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    Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi

    Adana'da ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi. Depo sahibi A.B., gözaltına alındı.
    • 16.12.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 11:06
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    Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’ndeki A.B.’ye ait mağaza ile depoda, ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen ayakkabıların bulunduğu bilgisine ulaştı.

    Operasyon için harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 2 adrese baskın yaptı.

    7 milyon liralık ayakkabı yakalandı

    Mağaza ve depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi VİDEO

    Adana da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi #1

    Adana da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi #2

    Adana da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi #3

    Adana da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi #4

    Adana da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi #5


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