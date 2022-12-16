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Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi

Adana'da 7 milyon liralık taklit ayakkabı ele geçirildi

Adana'da ünlü markaların modelleri taklit edilerek üretilen, piyasa değeri 7 milyon TL olan 5 bin 203 ayakkabı ele geçirildi. Depo sahibi A.B., gözaltına alındı.