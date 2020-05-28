Kalp ve böbrek yetmezliği hastalığı bulunan 75 yaşındaki kadın, çocukları tarafından istenmeyince gözyaşlarını tutamadı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 75 yaşındaki Sakine Çamer, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye giderek diyalize girdi.

Kalp yetmezliği hastalığı bulunan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan yaşlı kadın, diyalize girdikten sonra hastaneden çıkarak çocuklarının evine gitti.

YAŞLI KADINI GÖREN KİŞİLER YARDIM ETMEK İSTEDİ

7 çocuk annesi kadın bir yakını tarafından eşyalarıyla birlikte Gülpınar Mahallesi'ndeki bir sokağa bırakıldı.

Bu durumu gören vatandaşlar üzülerek yaşlı kadına yardım etmeye çalıştı.

Adana'da 75 yaşındaki annelerini sokağa attılar ViDEO

"ÇOCUKLARIM BANA BAKMIYOR"

Kadın yaşadıkları karşısında çok üzgün olduğunu belirterek, "Çocuklarım bana bakmıyor. Hastaneden çıktım gelinlerim beni buraya bıraktırıp gitti. Ben şimdi bu halimle sokakta kaldım. Bu hayvana bile yapılmaz. Kediler bile analarını böyle atmıyor. Ben kocamdan bin 750 lira maaş alıyorum. Maaş kartım da başka bir çocuğumda." diyerek gözyaşlarını tutamadı.