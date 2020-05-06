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Adana'da 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polis ekiplerince bir fabrikaya düzenlenen operasyonda 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir şahıs gözaltına alındı.