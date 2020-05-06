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- Adana'da 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Polis ekiplerince bir fabrikaya düzenlenen operasyonda 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir şahıs gözaltına alındı.
- AA
- 06.05.2020 - 10:46
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesinde bir madeni yağ geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, adresi belirlenen fabrikaya operasyon düzenledi.
PİYASA DEĞERİ 400 BİN LİRALIK AKARYAKIT BULUNDU
Yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 400 bin lira olan 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis ekiplerince kaçak akaryakıta el konulurken, F.S. isimli şahıs gözaltına alındı.
Adana'da 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ViDEO