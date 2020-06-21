Dolar
6.8455
-0.1531%
Euro
7.6531
-0.463%
Altın
1744.09
1.2287%
Borsa
113611.89
0.9931%
G. Altın
384.008
1.0903%
Bitcoin
64348.38
-0.1855%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Adana'da ailelerin silahlı kavgası: 6 yaralı

    Yüreğir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı.
    • AA
    • 21.06.2020 - 06:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Adana'da ailelerin silahlı kavgası: 6 yaralı

    Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki ailenin kadın bireyleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Av tüfekleri ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı.

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis, kavgayla ilgili M.G'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Görüş Bildir