Adana'da ailelerin silahlı kavgası: 6 yaralı

Yüreğir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki ailenin kadın bireyleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Av tüfekleri ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, kavgayla ilgili M.G'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.