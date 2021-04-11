Adana'da araç alıp verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, araç alıp verme meselesinde anlaşamayan kardeş olan Cihat Ö. ile Cahit Ö., Orhan S.’nin evini basarak zorlar içeri girdi.

BIÇAKLI SOPALI KAVGA: 3 YARALI

Ardından iki kardeş sopa ile öldüresiye Orhan S.’yi darp etti. Can havli ile kendi korumaya çalışan Orhan S., Cihat Ö. ve Cahit Ö.’yü bıçakladı. Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki kardeş Cihat Ö. ve Cahit Ö.’yü Adana Şehir Hastanesi’ne Orhan S.’yi ise Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da araç satın alıp verme kavgası VİDEO

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