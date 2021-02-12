Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybedip sulama kanalına düşen kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Pınar Harman, otomobiliyle Mavi bulvardan Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince virajda önce ağaca, daha sonra demir bariyerlere çarparak kanala düştü.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

DSİ’ye ait sulama kanalında su olmadığı için bir facianın önüne geçilirken, hurdaya dönen araçtaki kadını kurtarmak için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Kısa sürede vatandaşlar, kadını hurdaya dönen araçtan çıkardı.

Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri de kadını kanaldan çıkartıp sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralı kadın, Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Adana'da aracıyla kanala düşen kadın yaralandı VİDEO









