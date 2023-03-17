Adana'da arı kovanından uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu satıcıları, maddeleri güvenlik güçlerinden gizleme konusunda sıra dışı yöntemler geliştiriyor.
Bunlardan bir tanesi Adana'da yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolunda ilerleyen tırı şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, narkotik köpeği ‘Hulk’ ile araçta arama yaptı.
Arı kovanlarından uyuşturucu çıktı
Hulk’un tırın dorsesindeki boş arı kovanlarına tepki vermesi üzerine ekipler detaylı inceleme yaptı. Kovanların ayaklarını matkap yardımıyla söken ekipler, ahşap parçaların arasına gizlenmiş silikon tüplerin içerisinde 3 kilo 352 gram metamfetamin ele geçirdi.
Şüpheliler tutuklandı
Tır şoförü Mehmet Ö. (57) ile yanındaki Azad A. (24) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.