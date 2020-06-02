Seyhan Devlet Hastanesi önünde uzun kuyruklar oluşturan asker adayları, "Test pozitif çıkarsa askere almıyorlar." diye konuştu.

Adana'da askere gidecek olan gençlerin koronavirüs testi yaptırılması istenince hastane önünde uzun kuyruklar oluştu.

Asker adaylarının Seyhan Devlet Hastanesi'nde koranavirüs testi yaptırmaları istendi.

Bir an önce test yaptırmak isteyen askerler zaman zaman sosyal mesafeyi de unutunca polis devreye girdi. Hastanenin acil servisi önünde örnek alındı.

"POZİTİF ÇIKARSA ASKERE ALMIYORLAR"

Uzun süre sırada bekleyen askerler koranavirüsten dolayı test yaptırmadan askere alınmadıklarını belirterek, "Burada test yaptırmaya geldik. Artık test olmadan askere gidemiyoruz. Testin negatif olduğunu gösteren evrakı alıp askerlik şubesine verip ancak öyle askere gideceğiz.

Eğer test pozitif çıkarsa askere almıyorlar. Uzun süredir burada test için kuyrukta bekliyoruz." dedi.

Adana'da asker adaylarının korona testi kuyruğu VİDEO