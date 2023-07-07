Adana’da barda tüfekler ve tabancalar konuştu: 3 yaralı Adana’da barda iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı üzerinde bulunan bir barda, bar girişinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tüfekli tabancalı çatışma çıktı

Tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Ufuk Ö. tabanca ile Emre Can A. pompalı tüfekle, Yiğit K. ise hem vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı hem de pompalı tüfekle vuruldu.

3 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ufuk Ö. ve Yiğit K.’yı hastanelere kaldırdı.

Emre Can A. ise bardaki kişiler tarafından bir araçla hastaneye götürüldü. Emre ile Yiğit’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.