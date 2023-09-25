Adana'da bebeğini eliyle taciz eden adamı darbetti Adana'da bir markette 14 aylık bebeğini bir yaşlı adamın taciz ettiğini gören baba, şahsı darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Adana'da bir baba 14 aylık bebeğiyle markete alışveriş yapmaya gitti.

Bebeğini taciz eden adama tokat attı

Bu sırada markete gelen yaşlı bir adam bebeğin vücudunun çeşitli yerlerine dokundu. Bunu gören baba yaşlı adamın bebeğini taciz ettiğini öne sürerek, onu darp etmeye başladı.

Babanın yumruk ve tokatlı saldırısına uğrayan adamın daha fazla darp edilmesinin önüne market sahibi geçti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşlı adamı market sahibi dışarı çıkardı. Bu arada baba ise eline marketten aldığı bir cisimle yaşlı adamın arkasından gitti.

Bu anlar anbean görüntülendi. Kameranın görmediği noktada ise iddialara göre şahıs, babaya bıçak çekti. Kavga market çalışanının araya girmesiyle son buldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)