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Adana'da bekçilerden kaçan 2 kişi trafik ışıklarında yakalandı

Adana'da bekçilerden kaçan 2 kişi trafik ışıklarında yakalandı

Seyhan ilçesinde silahlı kavgaya karışan iki kişi, bekçilerden araçlarıyla kaçmaya başladı. Bir müddet sonra ışıklarda duran şahıslar, peşlerinden gelen bekçiler tarafından yakalandı.