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    Adana'da bekçilerden kaçan 2 kişi trafik ışıklarında yakalandı

    Seyhan ilçesinde silahlı kavgaya karışan iki kişi, bekçilerden araçlarıyla kaçmaya başladı. Bir müddet sonra ışıklarda duran şahıslar, peşlerinden gelen bekçiler tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 05:09
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    Adana'da bekçilerden kaçan 2 kişi trafik ışıklarında yakalandı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde ilginç anlar yaşandı.

    Sümer Mahallesi üzerinde silahlı kavga ihbarı geldi.

    Bölgeye yakın olan bekçiler, söz konusu kavgayı gerçekleştirecek olan F.U ile H.P’yi otomobil ile uzaklaştığını fark etti.

    “IŞIKLARDA YAKALANDILAR"

    Bölgeden uzaklaşan şüpheliler, Bülent Angın Bulvarı üzerinde trafik ışıklarında durdu.

    Bunun üzerine aracın arkasında yaya olarak ilerleyen bekçiler söz konusu şüphelileri yakaladı.

    Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

    Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Adana da bekçilerden kaçan 2 kişi trafik ışıklarında yakalandı #1

    Adana da bekçilerden kaçan 2 kişi trafik ışıklarında yakalandı #2

    Adana da bekçilerden kaçan 2 kişi trafik ışıklarında yakalandı #3

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