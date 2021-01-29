Adana'da belediye otobüsü PTT binasına çarptı
Adana'da belediye otobüsünün PTT şubesinin bulunduğu binaya çarpması sonucu yaralanan PTT görevlisi ile otobüs şoförü tedavi altına alındı.
- AA
- 29.01.2021 - 13:55
- Güncelleme : 29.01.2021 - 14:27
Adana'da Tolga Coşkun yönetimindeki 01 DYM 49 plakalı belediyeye ait otobüs, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde PTT şubesinin olduğu binaya çarptı.
2 YARALI
Kazada yaralanan sürücü ile şubede görevli Cansel Tapdıkbayram, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı, hasar oluşan binada çalışma başlatıldı.