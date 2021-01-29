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    Adana'da belediye otobüsü PTT binasına çarptı

    Adana'da belediye otobüsünün PTT şubesinin bulunduğu binaya çarpması sonucu yaralanan PTT görevlisi ile otobüs şoförü tedavi altına alındı.
    • AA
    • 29.01.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 14:27
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    Adana'da belediye otobüsü PTT binasına çarptı

    Adana'da Tolga Coşkun yönetimindeki 01 DYM 49 plakalı belediyeye ait otobüs, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde PTT şubesinin olduğu binaya çarptı.

    2 YARALI

    Kazada yaralanan sürücü ile şubede görevli Cansel Tapdıkbayram, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

    Kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı, hasar oluşan binada çalışma başlatıldı.

    Adana da belediye otobüsü PTT binasına çarptı #1

    Adana da belediye otobüsü PTT binasına çarptı #2

    Adana da belediye otobüsü PTT binasına çarptı #3

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