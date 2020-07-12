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    Adana'da bin 600 litre kaçak içkiye el konuldu

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 600 litre kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.07.2020 - 10:12
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    Adana'da bin 600 litre kaçak içkiye el konuldu

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir adreste kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    BİN 600 LİTRE KAÇAK İÇKİ

    Harekete geçen ekipler Seyhan ilçesinde bulunan adrese baskın yaptı. Polisin Adreste yapılan aramalar kapsamında, piyasa değeri 400 bin lira olan bin 600 litre kaçak içki ele geçirildi.

    Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

    Adana'da bin 600 litre kaçak içkiye el konuldu ViDEO

    Adana'da bin 600 litre kaçak içkiye el konuldu #1

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