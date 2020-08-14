Adana'da bir babanın oğlunu hayata döndürdüğü anlar

Alabora olan yelkenliden göle düşenleri kurtarmak isterken boğulma tehlikesi atlatan genç dalgıç, polislerin dakikalarca kalp masajı yapması ve babasının nefes vermesiyle hayata döndü.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Göl Mahallesi'nde, Ali Şen Tekgözlü (17) babası Atilla Tekgözlü ve arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü kenarına gitti.

Bu sırada gölde bir yelken alabora olunca ikisi genç kız toplam 3 kişi suya düşerek boğulma tehlikesi atlattı.

Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü VİDEO

BAŞKASINI KURTARMAK İSTERKEN BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Bunun üzerine Ali Şen Tekgözlü, babasının ve arkadaşlarının uyarısına rağmen gençleri kurtarmak için göle girdi. Gençlerin yanına giderken yelken uzakta olduğu için yorulan Tekgözlü, gücünü kaybederek göle battı.

Bu arada göle düşen gençler, gelen bir başka tekne ile kurtarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine dalgıç polisler geldi.

DALGIÇ POLİSLER KALP MASAJI YAPTI

Polisler, kısa sürede Tekgözlü’yü battığı yerden çıkardı. Karaya getirilen gence dalgıç polisler dakikalarca kalp masajı yaptı.

Bu arada başında duran baba hayatta kalma mücadelesi veren oğlunun yüzünü sevip "Ne olur onu yaşatın, babacığım duy sesimi aç gözünü, duy sesimizi Allah için duy" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

BABA SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Bir süre sonra baba oğluna, "Ben oğluma bir nefes vereyim" diyerek suni teneffüs yaptı.

Babanın birkaç kez suni teneffüs yapması sonrası oğlunun kalbi yeniden atmaya başladı. Dalgıç polisin uzun süren kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata dönen genç, hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.