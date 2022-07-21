Adana'da bir düğünde silahlı ve bıçaklı kavga çıktı

Adana'da bir düğünde silahlı ve bıçaklı kavga çıktı

Adana'da düğünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde bulunan düğün salonun içerisinde meydana gelen olayda, salondaki iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak bir kişi de tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İsmi öğrenilemeyen iki yaralı yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis biber gazıyla müdahale etti

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis, kavga eden kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı. Daha sonra düğün salonunda inceleme yapan polisler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile tabancayı ele geçirdi.

Kavgada iki kişiyi yaraladığı iddia edilen K.D.’in yakalama çalışmaları devam ediyor.









