Adana'da bir gencin bacağının kopmasına neden olan sürücüye ev hapsi

Adana'da bir gencin bacağının kopmasına neden olan sürücüye ev hapsi

Adana'da otoyolda yarış yaparken kendisini izleyen gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan sürücü, ev hapsi cezası aldı.

Geçen Cumartesi günü akşam Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen kazada, otoyolda yarış yapan ve yarışı kazanan Emrah Y., kendisini izleyen kalabalığın üzerine aracı sürmüş ve bu sırada Sedat Leventöz'e çarpmıştı.

Kaza sonrası gencin bacağı koptu

Kaza sırasında sağ bacağı kopan Leventöz, tedavi için hastaneye kaldırılırken, sürücü Emrah Y. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, arkadaşının Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında gözaltına alındı.

21 suç kaydı olan sürücüye ev hapsi

Emrah Y., çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Emrah Y.’nin 21 suç kaydı olduğu da öğrenildi. Bu arada Emrah Y.'nin sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Emrah Y.'nin modifiyeli araçların başında video çekerek insanları yarışa davet ettiği görüldü.