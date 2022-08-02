Petrol
100.56
0.53%
Euro
18.3138
-0.30%
Dolar
17.952
0.37%
Altın
1.025
0.58%
Borsa
2651
0.00%
Bitcoin
412.658
-1.59%
BTXN Coin
9.20
-5.64%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Adana'da bir gencin bacağının kopmasına neden olan sürücüye ev hapsi

    Adana'da otoyolda yarış yaparken kendisini izleyen gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan sürücü, ev hapsi cezası aldı.
    • 02.08.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da bir gencin bacağının kopmasına neden olan sürücüye ev hapsi

    Geçen Cumartesi günü akşam Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen kazada, otoyolda yarış yapan ve yarışı kazanan Emrah Y., kendisini izleyen kalabalığın üzerine aracı sürmüş ve bu sırada Sedat Leventöz'e çarpmıştı.

    Kaza sonrası gencin bacağı koptu

    Kaza sırasında sağ bacağı kopan Leventöz, tedavi için hastaneye kaldırılırken, sürücü Emrah Y. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, arkadaşının Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında gözaltına alındı.

    21 suç kaydı olan sürücüye ev hapsi

    Emrah Y., çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Emrah Y.’nin 21 suç kaydı olduğu da öğrenildi. Bu arada Emrah Y.'nin sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı.

    İHA'nın haberine göre, Emrah Y.'nin modifiyeli araçların başında video çekerek insanları yarışa davet ettiği görüldü.

    Adana da bir gencin bacağının kopmasına neden olan sürücüye ev hapsi #1

    Adana da bir gencin bacağının kopmasına neden olan sürücüye ev hapsi #2

    Adana da bir gencin bacağının kopmasına neden olan sürücüye ev hapsi #3


    İlginizi Çekebilir

    Artvin'de yamaç paraşütü pilotu piknik alanına iniş yaptı
    Yaşam

    Artvin'de yamaç paraşütü pilotu piknik alanına iniş yaptı

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Görüş Bildir