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    Adana’da bir keçi 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu

    Oğlak doğduktan sonra ölürken; keçinin sahibi muhtar, ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 14:27
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 14:32
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    Adana’da bir keçi 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu

    Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarısakal Mahallesi’nde hayvancılık yapan Sarısakal Muhtarı Remzi Siner’e ait keçi, 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu.

    Oğlak, doğduktan kısa süre sonra öldü.

    “HAYATIMDA İLK KEZ GÖRDÜM”

    Remzi Siner, “Hamile keçimin doğurmasını dört gözle bekliyordum. Kendisi doğuramayınca ben doğurtmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Daha sonra keçimin karnını kestim, yavruyu çıkardım. 8 bacak ve 2 boyunluydu oğlak. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Keçiyi kestim, etini yiyeceğim. Başka çaremiz yok.” dedi.

    Adana’da bir keçi 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu #1

    Adana’da bir keçi 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu #2

    Adana’da bir keçi 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu #3

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