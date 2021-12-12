Adana'da bir kişi otobüste fenalaştı
Şehir içi hattında çalışan halk otobüsünde bir vatandaş fenalık geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.
- İHA
- 12.12.2021 - 00:54
- Güncelleme : 12.12.2021 - 01:02
Adana'da herkesi korkutan anlar yaşandı.
Seyhan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı şehir içi hattında yolculuk yapan kadın fenalaştı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLEN KADIN, TEDAVİYE ALINDI
Durumu fark eden diğer yolcular, durumu şoför Murat Türkeşoğlu'na bildirdi.
Türkeşoğlu, otobüsü içinde diğer yolcularla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hastaneye teslim edilen kadın, tedaviye alındı.
Olay otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da bir kişi otobüste fenalaştı VİDEO