Adana'da bir kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Adana'da bir kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu şahıs için arama çalışması başlatıldı.

Suriye uyruklu Mahmud Ş., serinlemek için saat 18.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi yakınındaki sulama kanalına girdi.

Akıntıya kapılıp yardım istedi

Bir süre sonra akıntıya kapılan Mahmud Ş., suda çırpınarak çevredekilerden yardım istedi. Mahmud Ş.’nin suda kaybolması üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler Mahmud Ş.’yi aramak için çalışma başlattı ancak Mahmud Ş. bulunamadı.

Cansız bedeni sürüklenirken görüldü

Saat 19.15 sıralarında ise vatandaşlar Mahmud Ş.’nin suya girdiği yerin yaklaşık 10 kilometre uzağında su üzerinde bir erkek cesedinin sürüklendiği bilgisini polis ekipleriyle paylaştı.

İHA'nın haberine göre, Yenidam Mahallesi’ne giden ekipler burada da yaptıkları çalışmada Mahmud Ş.’ye ulaşamadı. Dalgıç polislerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu VİDEO