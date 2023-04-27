Adana'da bir kişi tantuni yerken, kaza kurşunuyla yaralandı Adana'da kaldırım üzerindeki tezgahta tantuni yiyen Murat D.'nin bacağına kimliği belirsiz 3 kişinin bir eve gerçekleştirdiği tabanca, pompalı av tüfeği ve kalaşnikoflu saldırısı sırasında seken kurşun isabet etti.

DHA

Adana'da yaşanılan akıl almaz olayda kan aktı..

Saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde meydana gelen olayda ellerinde tabanca, pompalı av tüfeği ve kalaşnikof marka piyade tüfeği bulunan kimliği belirsiz 3 kişi, otomobilden inip, silahlarla bir eve ateş açtı.

Tantuni yiyen kişinin ayağına isabet etti

Saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri, yerden sekip, olay yerinin yaklaşık 30 metre uzağında kaldırım üzerindeki tezgahta tantuni yiyen Murat D.'nin bacağına isabet etti.

Saldırganlar, olayın ardından geldikleri otomobile binip, hızla uzaklaştı.

Saldırganlar aranıyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Murat D., tedaviye alındı. Olay yerinde delil toplama çalışması yapan polis, çok sayıda tabanca ve kalaşnikof kovanları ile pompalı tüfek kartuşları buldu.

Kaçan saldırganları yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.