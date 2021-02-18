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    Adana'da bir markete yapılan baskında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi
    • Adana'da bir markete yapılan baskında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi

    Adana'da bir markete yapılan baskında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi

    Merkez Yüreğir ilçesinde bir markete yapılan baskında 200 adet bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi.
    • İHA
    • 18.02.2021 - 07:02
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 07:08
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    Adana Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde kullanım tarihi geçmiş tavuk eti ve kıyma sattığı ihbar edilen bir markete, Yüreğir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından baskın yapıldı.

    ÜRÜNLER KOKMUŞTU

    Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur’un başkanlığında yapılan baskında dolap içerisinde 200 kokmuş tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş hazır kıyma ele geçirildi.

    Ele geçirilen ürünlerin incelendiğindeyse kokmuş ve renklerinin sararmış oldukları görüldü.

    Adana'da bir markete yapılan baskında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi VİDEO

    Adana da bir markete yapılan baskında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi #1

    ZABITA EKİPLERİ EL KOYDU

    Ürünlere Yüreğir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince el konulurken markete ise Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza kesildi.

    Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

    Adana da bir markete yapılan baskında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi #2

    Adana da bir markete yapılan baskında 200 bozuk tavuk ve 150 kilo kıyma ele geçirildi #3

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