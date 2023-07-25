Adana'da bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı Adana’da bisikletiyle yolun karşısına geçmen isteyen çocuk otomobil çarpması sonucu yaralandı.

İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında, ismi öğrenilemeyen bir çocuk bisikletiyle yolun karşısına geçmek istediği sırada 01 DK 745 plakalı otomobil kendisine çarptı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi yok

Çarpmanın etkisiyle çocuk bisikletten yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı tedavisinin devam ettiği öğrenildi.