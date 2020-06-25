Adana'da boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadına ziyaret

Sel sularının bastığı tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan Elife Canatar'ı kurtaran dalgıç polis, yaşlı kadını evinde ziyaret etti.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, şiddetli yağmur sebebiyle bir tıp merkezinin bodrum katı sular altında kalırken, 79 yaşındaki Elife Canatar da suların arasında kalarak boğulma tehlikesi atlatmıştı.

DALGIÇ POLİS TARAFINDAN KURTARILDI

Demir parçasına tutunarak kurtarılmayı bekleyen kadının yardımına, 10 yıllık polis memuru olan ve 8 yıldır dalgıçlık yapan Kemal Alış yetişmişti.

Yaşlı kadın dalgıç polis tarafından kurtarıldıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Adana'da su basan tıp merkezinde mahsur kaldı

POLİSE TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİ

Tedavisinin ardından taburcu edilen Canatar ise kendisini kurtaran polise teşekkür etmek istedi.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci devreye girerek, polisin Canatar'ın evine giderek onu ziyaret etmesi talimatı verdi.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Bunun üzerine dalgıç polis Alış, Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Canatar'ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitti.

"ÖLÜMDEN SEN KURTARDIN"

Elife Canatar karşısında dalgıç polisi görünce şaşırıp duygulanarak, "Allah sana sağlık sıhhat versin ölümden sen kurtardın beni" dedi.

Canatar yaşadığı o korku dolu anları ise şöyle anlattı:

"Ben tedavi için hastanede bulunuyordum. Hemşire hazırlıkları tamamladıktan sonra dışarı çıktı, o arada torunum geldi ve bana dedi ki, dışarıda fena bir yağmur var. Daha sonra kapı bir gümledi sanki bomba koymuşlar. İçeriye su dolmaya başladı kanepe beni baş aşağı döndürdü hemen altından çıktım ama ayaklarım yere değmiyordu. Su beni devamlı döndürüyordu o sırada tavandan bir şeye tutundum ve 'imdat kimse yok mu' diye bağırmaya başladım. Kendi kendime ben gittim dediğim sırada bu çocuğum 'teyze ses ver' diye bağırdı ve 'ışığı görüyorsan kıpırdama yerinden' dedi. Hemen yanıma geldi yeleğimin yakalarından tutup çıkardı beni o sırada kendimden geçmişim."





"HER ZAMAN YANINDAYIZ"

O günü hiç unutamadığını anlatan Canatar, "Allah işini gücünü rast getirsin. O an yüzünü pek görmemiştim ama görünce aynı evladım gibi hissettim" diye konuştu.

Dalgıç Kemal Alış ise "Ben görevimi yaptım teyzemizin sağlığının yerinde olması beni çok sevindirdi. Teyze herhangi bir şey olursa emniyeti de beni de arayabilirsin her zaman yanınızdayız" dedi.