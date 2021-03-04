Adana’da bir evdeki şofbenin bomba gibi patlaması sonucu bir kişi yaralanırken, bina önünde park halinde duran aracın sahibi, 2 dakika ile faciadan kurtuldu.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77149 sokakta bulunan bir apartmanın 10’uncu katında, evde bulunan H.E.A., duş almak için banyoya girdi.

ÇAKMAĞI YAKTI, ŞOFBEN PATLADI

H.E.A.’nın tüplü şofbeni yakmak için çakmağı kullanması sonucu şofben bomba gibi patladı. Patlama sonucu H.E.A. yaralanırken evde maddi hasar oluştu. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan patlama nedeniyle bina önünde park halinde bulunan 01 AEG 68 plakalı otomobilde hasar meydana geldi.

Adana’da bomba gibi patlayan şofbenden dakikalarla kurtuldu-Video

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şofbenin patlamasından dolayı evdeki camların park halindeki araca düşme anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"2 DAKİKA ARAYLA KURTULDUM"

Aracında maddi hasar oluşan Ahmet Gürlek, “Ben 3’üncü katta oturuyorum. Arabamı normalde hep yan tarafa park ediyorum ama orası dolu diye geldim buraya park ettim. Tam yukarı çıkarken haber geldi arabanın üzerine cam düştü diye. Evin içerisi berbat olmuş. 2 dakika arayla canımdan olmaktan kurtuldum. Cana bir şey olmasın” diye konuştu.