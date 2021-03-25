Adana'da çalınan heykelin yerine yenisi yerleştirildi

Adana'da, çalınan Zübeyde Hanım heykelinin yerine Çukurova Belediyesince yenisi konuldu.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Zübeyde Hanım Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi önünde yer alan Zübeyde Hanım heykeli, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Çalınan heykel için polis soruşturma başlattı.

"ATA'MIZIN İLKELERİNİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ"

Belediye ise çalınan heykelin yerine yenisinin yerleştirildiğini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Zübeyde annemizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Zübeyde annemizin hatıralarını ve Ata'mızın ilkelerini ilelebet yaşatacağız." ifadesine yer verdi.