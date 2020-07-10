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    Adana’da çalışan kadınların sıcakla mücadelesi

    Kadın peyzaj işçileri, kentte 40 dereceyi aşan sıcak havada, kavşaklardaki yeşil alanları çiçek dikerek süslüyor.
    • DHA
    • 10.07.2020 - 09:40
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    Adana’da çalışan kadınların sıcakla mücadelesi

    Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçtiği kentte Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün kadın peyzaj işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentteki birçok kavşakta çiçek dikerek süsleme çalışmaları yapıyor.

    Özellikle güneş altında yüksek sıcaklığın etkisini artırdığı saatlerde çalışırken zorlandıklarını ama işlerini sevdiklerini söyleyen kadın işçiler, gün içinde 11.30-13.30 saatleri arasında mola vererek dinleniyor.

    CADDELER RENKLENİYOR

    Kentin birçok noktasında çiçek dikme ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte kenti süsleyen kadınlar cadde ve yollarda renkli görüntülerin de mimarı olmaya devam ediyor.

    Adana’da çalışan kadınların sıcakla mücadelesi #1

    “KENTİMİZİ SÜSLÜYORUZ”

    Adana’da sadece çalışanlar için değil, evde kalan bir kişi için bile sıcak havanın etkisinin yüksek olduğunu kaydeden peyzaj işçisi Meryem Bircan (33), sıcağa ve güneşe rağmen işlerini çok sevdiklerini dile getirdi. Bircan, “Maskemizi, şapkamızı hiç çıkarmıyoruz. Sıcakla kol kola işimizi sürdürüyor, kentimizi süslüyoruz.” dedi.

    Adana’da çalışan kadınların sıcakla mücadelesi #2

    “ADANA SICAĞINA ALIŞIĞIZ”

    Yaklaşık 12 yıldır kentte peyzaj işçisi olarak çalıştığını söyleyen Rabia Özpolat ise (33) güneşin altında çalışmanın zorluğu olsa da mutlu olduklarını belirterek, “Adana sıcağına alışığız. Yeri geldiğinde dinleniyor yeri geldiğinde çalışmayı sürdürüyoruz. Bol bol su tüketiyoruz. Adana sıcak olsa da insanları daha sıcak. Bundan dolayı işlerimizi yürütebiliyoruz.” diye konuştu.

    Adana’da çalışan kadınların sıcakla mücadelesi #3

    Adana’da çalışan kadınların sıcakla mücadelesi #4

    Adana’da çalışan kadınların sıcakla mücadelesi #5

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